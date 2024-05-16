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Кого назвали самым высокооплачиваемым спортсменом в этом году

Кого назвали самым высокооплачиваемым спортсменом в этом году, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 02:56 Фото: Instagram/alnassr
Нападающий катарского клуба "Ал-Наср" 39-летний Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в этом году по версии журнала Forbes, сообщает Zakon.kz.

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По данным Forbes, за один сезон в Катаре португалец получил около $200 млн. Остальные $60 млн Роналду получил за сотрудничество с Binance, Nike и Herbalife.

На втором месте рейтинга - испанский гольфист Джон Рам с годовой зарплатой в $218 млн долларов. На третьем - аргентинский футболист Лионель Месси, он заработал за 2023 год $135 млн.

В конце первой десятки расположились Леброн Джеймс ($128,2 млн), баскетболист Яннис Адетокунбо ($111 млн), футболист Килиан Мбаппе ($110 млн), футболист Неймар ($108 млн), футболист Карим Бензема ($106 млн) и другие.

Ранее сообщалось, что Роналду планирует продлить контракт с "Аль-Насром".

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