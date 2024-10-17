Казахстанский стрелок стал пятым на финальном этапе Кубка мира по стрельбе
Фото: НОК РК
В Дели (Индия) продолжается финальный этап Кубка мира по спортивной стрельбе, сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, в финале соревнований выступил представитель команды Казахстана по пулевой стрельбе Константин Малиновский.
Ранее он успешно преодолел квалификацию в стрельбе из малокалиберной винтовки (50 метров, три положения). В решающем выступлении казахстанский спортсмен показал пятый результат.
Победу одержал Иштван Пени (Венгрия). Третье место занял Жири Привратски (Чехия) и Акхил Шеоран из Индии.
Ранее НОК РК сообщил, что четыре стрелка из Казахстана выступят на финальном этапе Кубка мира.
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