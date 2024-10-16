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Четыре стрелка из Казахстана выступят на финальном этапе Кубка мира

Четыре стрелка из Казахстана выступят на финальном этапе Кубка мира, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 06:20 Фото: НОК РК
В Дели (Индия) стартовал финальный этап Кубка мира по спортивной стрельбе, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, приглашение выступить на престижном турнире получили четыре казахстанца.

В соревнованиях по пулевой стрельбе на старт выйдут Никита Чирюкин и Константин Малиновский. Мария Дмитриенко и Асем Орынбай поборются за награды в стендовой стрельбе.

Выступить на финальном ЭКМ может не каждый спортсмен.

Список участников составляют олимпийские призеры (обладатели наград Игр в Париже), победители прошлого финального этапа Кубка мира, а также стрелки, расположившиеся на высоких позициях в мировом рейтинге.

Ранее стали известны спортивные события этой недели с участием спортсменов из Казахстана.

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