Четыре стрелка из Казахстана выступят на финальном этапе Кубка мира

В Дели (Индия) стартовал финальный этап Кубка мира по спортивной стрельбе, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, приглашение выступить на престижном турнире получили четыре казахстанца.

В соревнованиях по пулевой стрельбе на старт выйдут Никита Чирюкин и Константин Малиновский. Мария Дмитриенко и Асем Орынбай поборются за награды в стендовой стрельбе.

Выступить на финальном ЭКМ может не каждый спортсмен.

Список участников составляют олимпийские призеры (обладатели наград Игр в Париже), победители прошлого финального этапа Кубка мира, а также стрелки, расположившиеся на высоких позициях в мировом рейтинге.

Ранее стали известны спортивные события этой недели с участием спортсменов из Казахстана.

