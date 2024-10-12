Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Конор Макгрегор бросил вызов Артуру Бетербиеву

Конор Макгрегор бросил вызов Артуру Бетербиеву, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 08:58 Фото: Instagram/ufc
Ирландский боец Конор Макгрегор вызвал российского нокаутера Артура Бетербиева подраться на голых кулаках, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, звездный боец UFC, экс-чемпион данной организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о готовности провести бой на голых кулаках против российского нокаутера, чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева.

"После того как состоится бой (Бивол vs Бетербиев), снимаем перчатки и идем на BKFC (бои на голых кулаках)! Три титульных боя в один вечер, только на DAZN! Все то же самое, только без перчаток!" – написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

Ранее главный тренер рассказал о ситуации в команде Казахстана по боксу.

Читайте также

Названа дата боя борца Шавката Рахмонова за титул чемпиона UFC
Названа дата боя Шавката Рахмонова за титул чемпиона UFC
Главный тренер рассказал о ситуации в команде Казахстана по боксу
Главный тренер рассказал о ситуации в команде Казахстана по боксу
Футзал Суперкубок РК
"Кайрат" стал обладателем Суперкубка Казахстана-2024 по футзалу
Аксинья Титова
Макгрегор Конор 2024 год Бокс Социальные сети
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Арктический холод надвигается на Казахстан
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери
Астрологи назвали самую темную сторону Козерогов, Близнецов и Рыб
Астрологи назвали самую темную сторону Козерогов, Близнецов и Рыб
Казахстанский школьник изобрел уникальную кепку
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: