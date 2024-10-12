Конор Макгрегор бросил вызов Артуру Бетербиеву

Ирландский боец Конор Макгрегор вызвал российского нокаутера Артура Бетербиева подраться на голых кулаках, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, звездный боец UFC, экс-чемпион данной организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о готовности провести бой на голых кулаках против российского нокаутера, чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева.

"После того как состоится бой (Бивол vs Бетербиев), снимаем перчатки и идем на BKFC (бои на голых кулаках)! Три титульных боя в один вечер, только на DAZN! Все то же самое, только без перчаток!" – написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

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