Головкин пригласил своего экс-тренера Кристофера Камачо в Казахстан
Фото: Instagram/kazhenov.aslan
Президент НОК Казахстана Геннадий Головкин пригласил в Казахстан известного американского тренера по физподготовке Кристофера Камачо, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба Национального Олимпийского комитета это сделано в рамках подготовки мужской команды Казахстана по боксу к чемпионату Азии в Аммане. Отечественные боксеры будут биться на ринге в Иордании с 30 ноября по 12 декабря.
"Кристофер Камачо прибыл в расположение команды и будет помогать тренерскому штабу сборной Казахстана готовить боксеров к континентальному первенству", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба НОК РК
А с 23 октября по 3 ноября в Черногории пройдет молодежный чемпионат мира. Казахстан будут представлять 25 молодых боксеров.
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