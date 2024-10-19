Головкин пригласил своего экс-тренера Кристофера Камачо в Казахстан

Президент НОК Казахстана Геннадий Головкин пригласил в Казахстан известного американского тренера по физподготовке Кристофера Камачо, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Национального Олимпийского комитета это сделано в рамках подготовки мужской команды Казахстана по боксу к чемпионату Азии в Аммане. Отечественные боксеры будут биться на ринге в Иордании с 30 ноября по 12 декабря.

"Кристофер Камачо прибыл в расположение команды и будет помогать тренерскому штабу сборной Казахстана готовить боксеров к континентальному первенству", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба НОК РК

А с 23 октября по 3 ноября в Черногории пройдет молодежный чемпионат мира. Казахстан будут представлять 25 молодых боксеров.