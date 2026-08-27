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Спорт

Казахстан вошел в топ-10 на чемпионате мира по велоспорту на треке среди юниоров

Казахстан вошел в топ-10 на чемпионате мира по велоспорту на треке среди юниоров, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 18:15 Фото: olympic.kz
В бельгийском Хёсден-Золдере завершился чемпионат мира по велоспорту на треке среди юниоров. Лучший результат в составе сборной Казахстана показала Аружан Кабдулова – она заняла шестое место в гонке на выбывание. У парней Радмир Тресков занял 25-е место, сообщает Zakon.kz.

В гонке по очкам Алихан Жунисов стал 24-м. Аружан Кабдулова заняла 21-е место.

Зейнолла Азаматулы в индивидуальной гонке преследования занял 45-е место, Радмир Тресков – 46-е. У девушек Виталина Хоружая завершила соревнования на 28-й позиции.

В скретче Зейнолла Азаматулы показал 13-й результат. Аружан Кабдулова стала 22-й.

Илья Куварин в спринте занял 37-е место, Мансур Бралин – 39-е.

В кейрине Мансур Бралин завершил ЧМ 13-м, Илья Куварин – 31-м.

В индивидуальной гонке на время Илья Куварин занял 27-е место, Мансур Бралин – 28-е.

Алихан Жунисов в омниуме завершил соревнования на 25-й строчке. Виталина Хоружая стала 22-й.

Такжк наши спортсмены выступили в мэдисоне. Аружан Кабдулова и Виталина Хоружая не смогли завершить гонку.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина записалась на первую пробную тренировку на US Open 2026.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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