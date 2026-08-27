Казахстан вошел в топ-10 на чемпионате мира по велоспорту на треке среди юниоров

Фото: olympic.kz

В бельгийском Хёсден-Золдере завершился чемпионат мира по велоспорту на треке среди юниоров. Лучший результат в составе сборной Казахстана показала Аружан Кабдулова – она заняла шестое место в гонке на выбывание. У парней Радмир Тресков занял 25-е место, сообщает Zakon.kz.

В гонке по очкам Алихан Жунисов стал 24-м. Аружан Кабдулова заняла 21-е место. Зейнолла Азаматулы в индивидуальной гонке преследования занял 45-е место, Радмир Тресков – 46-е. У девушек Виталина Хоружая завершила соревнования на 28-й позиции. В скретче Зейнолла Азаматулы показал 13-й результат. Аружан Кабдулова стала 22-й. Илья Куварин в спринте занял 37-е место, Мансур Бралин – 39-е. В кейрине Мансур Бралин завершил ЧМ 13-м, Илья Куварин – 31-м. В индивидуальной гонке на время Илья Куварин занял 27-е место, Мансур Бралин – 28-е. Алихан Жунисов в омниуме завершил соревнования на 25-й строчке. Виталина Хоружая стала 22-й. Такжк наши спортсмены выступили в мэдисоне. Аружан Кабдулова и Виталина Хоружая не смогли завершить гонку. Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина записалась на первую пробную тренировку на US Open 2026.

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