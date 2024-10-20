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Овечкин забил первую шайбу в сезоне и принес третью победу "Вашингтону"

Хоккей Шайба Победа, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 09:28 Фото: Instagram/capitals
Звездный российский хоккеист "Вашингтона" Алекандр Овечкин забил свой 854-й гол в карьере НХЛ и первый в новом сезоне, что привело к третьей победе его клуба в текущем чемпионате, сообщает Zakon.kz.

Рано утром 20 октября форвард "Кэпиталз" отличился в матче против "Нью-Джерси Дэвилз" (6:5, ОТ). Этот забитый гол стал 854-м в его карьере и он по-прежнему занимает 2-е место в истории лучших бомбардиров Лиги.


Рекордсменом НХЛ все еще является легендарный канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 шайбы в 1487 играх.

Шайба в ворота "Нью-Джерси" стала для Овечкина дебютной в нынешнем сезоне НХЛ.

После третьей победы в регулярном чемпионате "Вашингтон" поднялся на 6-е место в Восточной конференции Лиги, набрав 6 очков. 

Между тем FIDE отстранила румынского шахматиста Кирилла Шевченко за жульничество. 

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