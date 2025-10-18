#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Спорт

Овечкин забил первую шайбу в сезоне и принес победу "Вашингтону"

Хоккей Гол НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 10:33 Фото: Instagram/capitals
Утром 18 октября 2025 года клуб "Вашингтон Кэпиталз" у себя дома выиграл у "Миннесоты" в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1 благодаря одной шайбе и результативной передаче Александра Овечкина, сообщает Zakon.kz.

Для российского нападающего это был первый гол в новом сезоне, плюс он сделал результативный ассист в этой встрече.

В итоге к этому часу 40-летний хоккеист набрал 4 (1+3) очка после пяти матчей нынешнего чемпионата.

Помимо Овечкина, у столичной дружины дубль оформил Дилан Строум, а также по одной шайбе забросили Алексей Протас и Том Уилсон. У гостей отличился Маркус Юханссон.

Тем самым "Вашингтон" набрал 8 очков после пяти игр и занимает второе место в Восточной конференции НХЛ.

Необходимо отметить, что сейчас Александр довел свою копилку до 898 шайб, и чтобы достичь отметки в 900 голов в истории НХЛ, ему надо еще два раза поразить ворота соперников.

15 октября "Вашингтон" одержал третью подряд победу в новом сезоне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Овечкин забил 885-й гол и спас от поражения "Вашингтон" в НХЛ
09:38, 06 марта 2025
Овечкин забил 885-й гол и спас от поражения "Вашингтон" в НХЛ
"Вашингтон" победил "Каролину" без травмированного Овечкина
08:55, 21 декабря 2024
"Вашингтон" победил "Каролину" без травмированного Овечкина
Овечкин забил первую шайбу в сезоне и принес третью победу "Вашингтону"
09:28, 20 октября 2024
Овечкин забил первую шайбу в сезоне и принес третью победу "Вашингтону"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: