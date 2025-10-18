Овечкин забил первую шайбу в сезоне и принес победу "Вашингтону"

Утром 18 октября 2025 года клуб "Вашингтон Кэпиталз" у себя дома выиграл у "Миннесоты" в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1 благодаря одной шайбе и результативной передаче Александра Овечкина, сообщает Zakon.kz.

Для российского нападающего это был первый гол в новом сезоне, плюс он сделал результативный ассист в этой встрече.

В итоге к этому часу 40-летний хоккеист набрал 4 (1+3) очка после пяти матчей нынешнего чемпионата.

Помимо Овечкина, у столичной дружины дубль оформил Дилан Строум, а также по одной шайбе забросили Алексей Протас и Том Уилсон. У гостей отличился Маркус Юханссон.

Тем самым "Вашингтон" набрал 8 очков после пяти игр и занимает второе место в Восточной конференции НХЛ.

Необходимо отметить, что сейчас Александр довел свою копилку до 898 шайб, и чтобы достичь отметки в 900 голов в истории НХЛ, ему надо еще два раза поразить ворота соперников.

15 октября "Вашингтон" одержал третью подряд победу в новом сезоне.

