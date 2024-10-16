Овечкин стал главной звездой "Вашингтона" в новом сезоне

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин признан первой звезда матча с "Вегасом". Форвард "Кэпиталз" помог своему клубу одержать дебютную победу в новом сезоне НХЛ, сделав две голевые передачи, сообщает Zakon.kz.

Утром 16 октября "Вашингтон" обыграл "Голден Найтс" со счетом 4:2 в рамках игр регулярного чемпионата НХЛ и оформил первую победу в нынешнем сезоне.

39-летний Александр Овечкин в этом поединке сделал два результативных ассиста и получил приз первой звезды матча.





Благодаря этим двум действиям россиянин довел свой актив до 700 голевых передач в НХЛ.

На данный час Овечкин сыграл 1428 матчей за океаном, где набрал 1553 (853+700) очка.



Александр стал шестым игроком в истории НХЛ, кому удалось забить как минимум 700 шайб, при этом сделав 700 передач.

Он повторил успех легендарных хоккеистов, таких как Уэйн Гретцки, Горди Хоу, Яромир Ягр, Марсель Дионн и Фил Эспозито.

Нужно отметить, что каждый матч российского форварда как-то связан с рекордом Лиги, один из которых он установил 10 апреля нынешнего года.