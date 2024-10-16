Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Овечкин стал главной звездой "Вашингтона" в новом сезоне

Хоккей Победа Вашингтона, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 12:13 Фото: Instagram/capitals
Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин признан первой звезда матча с "Вегасом". Форвард "Кэпиталз" помог своему клубу одержать дебютную победу в новом сезоне НХЛ, сделав две голевые передачи, сообщает Zakon.kz.

Утром 16 октября "Вашингтон" обыграл "Голден Найтс" со счетом 4:2 в рамках игр регулярного чемпионата НХЛ и оформил первую победу в нынешнем сезоне.

39-летний Александр Овечкин в этом поединке сделал два результативных ассиста и получил приз первой звезды матча.


Благодаря этим двум действиям россиянин довел свой актив до 700 голевых передач в НХЛ.

На данный час Овечкин сыграл 1428 матчей за океаном, где набрал 1553 (853+700) очка.

Александр стал шестым игроком в истории НХЛ, кому удалось забить как минимум 700 шайб, при этом сделав 700 передач.

Он повторил успех легендарных хоккеистов, таких как Уэйн Гретцки, Горди Хоу, Яромир Ягр, Марсель Дионн и Фил Эспозито.

Нужно отметить, что каждый матч российского форварда как-то связан с рекордом Лиги, один из которых он установил 10 апреля нынешнего года.  

Читайте также

Футбол Скандал Игрока
Адвокат Мбаппе отвергла все обвинения в адрес своего клиента
Футбол Хет-трик Аргентина
Месси оформил хет-трик и две голевые передачи в матче против Боливии
Перспективы развития нового вида спорта
В Казахстане войдет в моду новый вид лыжного спорта
Куандык Шынасилов
NHL Овечкин Александр 2024 год Хоккей
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
осень в Алматы вступает в свои права
Мороз и мокрый снег: как долго продлится ненастье в Алматы и области
Жена Кайрата Нуртаса покинула Казахстан
Жена Кайрата Нуртаса покинула Казахстан
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Заморозки на юге и снег в центре РК: какой будет погода 16 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: