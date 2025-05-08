Успехами 3-летнего сына поделилась Сабина Алтынбекова

Известная спортсменка Сабина Алтынбекова, которая является одной из самых красивых волейболисток Казахстана, похвасталась успехами своего маленького сына, сообщает Zakon.kz.

Сегодня подписчикам в Instagram она показала, чем занимается ее 3-летний наследник, пока мама занята выполнением заданий по английскому языку.

Фото: Instagram/altynbekova_20

"Пока я делаю английский, мой сын решил тоже написать алфавит", – написала Сабина в Stories 8 мая 2025 года.

Она также поделилась видео, где показан процесс написания алфавита ее сыном.

"В его 3 года я ела песок. А он в свои пишет на английском", – похвасталась Алтынбекова.

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