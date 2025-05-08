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Культура и шоу-бизнес

Успехами 3-летнего сына поделилась Сабина Алтынбекова

Успехами 3-летнего сына поделилась Сабина Алтынбекова, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 14:29 Фото: Instagram/altynbekova_20
Известная спортсменка Сабина Алтынбекова, которая является одной из самых красивых волейболисток Казахстана, похвасталась успехами своего маленького сына, сообщает Zakon.kz.

Сегодня подписчикам в Instagram она показала, чем занимается ее 3-летний наследник, пока мама занята выполнением заданий по английскому языку.

Фото: Instagram/altynbekova_20

"Пока я делаю английский, мой сын решил тоже написать алфавит", – написала Сабина в Stories 8 мая 2025 года.

Она также поделилась видео, где показан процесс написания алфавита ее сыном.

"В его 3 года я ела песок. А он в свои пишет на английском", – похвасталась Алтынбекова.

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 14:29
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29 апреля 2025 года Сабина Алтынбекова раскрыла, общается ли бывший муж с сыном и нашла ли она новую любовь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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