Успехами 3-летнего сына поделилась Сабина Алтынбекова
Фото: Instagram/altynbekova_20
Известная спортсменка Сабина Алтынбекова, которая является одной из самых красивых волейболисток Казахстана, похвасталась успехами своего маленького сына, сообщает Zakon.kz.
Сегодня подписчикам в Instagram она показала, чем занимается ее 3-летний наследник, пока мама занята выполнением заданий по английскому языку.
Фото: Instagram/altynbekova_20
"Пока я делаю английский, мой сын решил тоже написать алфавит", – написала Сабина в Stories 8 мая 2025 года.
Она также поделилась видео, где показан процесс написания алфавита ее сыном.
"В его 3 года я ела песок. А он в свои пишет на английском", – похвасталась Алтынбекова.
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