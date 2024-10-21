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Клуб Месси установил рекорд МЛС и получил путевку на клубный ЧМ-2025

Футбол Титул Рекорд МЛС, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 11:05 Фото: Instagram/intermiamicf
По итогам регулярного чемпионата МЛС футбольный клуб "Интер Майами" набрал 74 очка в нынешнем сезоне. Это является рекордом за всю истории этого турнира, сообщает Zakon.kz.

В последнем матче завершившегося чемпионата МЛС клуб из Флориды разгромил "Нью-Инглэнд Революшн" (6:2). Здесь лидер "Интер Майами" Лионель Месси отметился хет-триком.

И по итогам сезона "Цапли" набрали 74 очка, установив новый рекорд МЛС. Команда аргентинца улучшила прежнее достижение "Нью-Ингленд Революшн", который три года назад сумел собрать 73 балла.

На торжественную церемонию чествования "Интер Майами" прибыл президент ФИФА – Джанни Инфантино, который объявил, что клуб из Флориды примет участие в клубном чемпионате мира на следующий год.

Команда Месси сыграет на турнире в США как победитель регулярного чемпионата МЛС и примет участие в матче открытия КЧМ-2025, который состоится 15 июля.

Сам же аргентинский форвард 20 октября записал на свой счет хет-трик во втором матче подряд за клуб и сборную.

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