Известная серфингистка умерла после удара рыбы-меч в Индонезии

36-летняя итальянская серфингистка Джулиана Манфрини погибла после атаки рыбы-меч на одном из островов Индонезии, куда она приехала для проведения тренировок в конце прошлой недели, сообщает Zakon.kz.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, трагический инцидент случился на острове Ментавай в Индонезии. Рыба-меч пронзила грудь итальянки, которая в тот момент проводила тренировки у побережья.

Женщине оказали экстренную помощь два очевидца, они доставили ее в больницу, но спасти спортсменку не удалось.

Джулиана Манфрини была сертифицированным тренером по серфингу, горным лыжам и сноуборду. Она – победительница молодежного Кубка Италии по сноуборду.

Фото: wikimedia/Citron

Меч-рыба – это крупная рыба, длина тела которой может достигать 4,55 м, является активным хищником с широким спектром питания. Они распространены в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах. Эти рыбы могут развивать скорость до 100 км/час.

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