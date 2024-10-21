Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Турине обворовали дом самой популярной футболистки мира и ее парня

Футбол Ограбление Дома, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 10:24 Фото: Instagram/alishalehmann7
В минувшие выходные воры проникли в дом футболистки итальянского "Ювентуса" Алиши Леманн и ее парня Дугласа Луиса. Преступники унесли у Дугласа 11 часов на сумму полмиллиона евро, а у его подруги пропали украшения с бриллиантами, сообщает Zakon.kz.

Как передает La Gazzetta dello Sport, неизвестные проникли в жилище Дугласа Луиса и Алиши Леманн в ночь на 20 октября, когда оба игрока были заняты делами по туринскому клубу.

Луис отсутствовал дома из-за матча с "Лацио" в рамках итальянского первенства. А Леманн, которая играет за женскую команду "туринцев", была в отъезде. У нее была запланирована встреча в составе "Ювентуса" против "Интера" на женском чемпионате Италии.

У гражданки Швейцарии Алиши Леманн 16,6 млн подписчиков в Instgram и более 11 млн в TikTok – больше всех среди футболисток в мире.

Футбол Ограбление Дома, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 10:24

Фото: Instagram/dgoficial

Воры прихватили с собой 11 часов бразильского футболиста на сумму около 500 тыс. евро, плюс ряд бриллиантовых украшений Леманн.

По информации источника, в доме звезд "Юве" сигнализация сработала в 1:30 ночи. Полиция сейчас ведет расследование этого дела.

Как отмечается, это не первый подобный случай кражи в домах знаменитых спортсменов, которые живут в одном из самых престижных районов Турина.

Аналогичный случай произошел весной 2024 года в Мадриде, когда была задержана банда из пяти мужчин и одной женщины, грабивших футболистов Ла Лиги.

Куандык Шынасилов
Италия Мадрид 2024 год Кражи Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Тепло закончилось: 21 октября синоптики обещают казахстанцам дожди и снег
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Гроза, гром, молния, молнии, тучи, пасмурная погода, пасмурность
Опасная погода: в Шымкенте и восьми областях объявлено штормовое предупреждение
В Алматы автомобиль сбил девушку насмерть на Розыбакиева
В Алматы автомобиль сбил девушку насмерть на ул. Розыбакиева
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: