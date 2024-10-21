В Турине обворовали дом самой популярной футболистки мира и ее парня

В минувшие выходные воры проникли в дом футболистки итальянского "Ювентуса" Алиши Леманн и ее парня Дугласа Луиса. Преступники унесли у Дугласа 11 часов на сумму полмиллиона евро, а у его подруги пропали украшения с бриллиантами, сообщает Zakon.kz.

Как передает La Gazzetta dello Sport, неизвестные проникли в жилище Дугласа Луиса и Алиши Леманн в ночь на 20 октября, когда оба игрока были заняты делами по туринскому клубу.

Луис отсутствовал дома из-за матча с "Лацио" в рамках итальянского первенства. А Леманн, которая играет за женскую команду "туринцев", была в отъезде. У нее была запланирована встреча в составе "Ювентуса" против "Интера" на женском чемпионате Италии.

У гражданки Швейцарии Алиши Леманн 16,6 млн подписчиков в Instgram и более 11 млн в TikTok – больше всех среди футболисток в мире.

Фото: Instagram/dgoficial

Воры прихватили с собой 11 часов бразильского футболиста на сумму около 500 тыс. евро, плюс ряд бриллиантовых украшений Леманн.

По информации источника, в доме звезд "Юве" сигнализация сработала в 1:30 ночи. Полиция сейчас ведет расследование этого дела.

Как отмечается, это не первый подобный случай кражи в домах знаменитых спортсменов, которые живут в одном из самых престижных районов Турина.

Аналогичный случай произошел весной 2024 года в Мадриде, когда была задержана банда из пяти мужчин и одной женщины, грабивших футболистов Ла Лиги.