Казахстанские гимнасты стали выполнять очень рискованные элементы – эксперт

Прошедший сезон команда Казахстана по спортивной гимнастике может смело записать в свой актив. Главный тренер сборной Александр Ким детально "прошелся" по главным стартам, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, тому, что казахстанские гимнасты завоевали две олимпийские квоты предшествовали результативные выступления на чемпионате мира и Кубке мира.

На протяжении практически всего сезона казахстанские гимнасты показывали высокие результаты на различных международных стартах. При этом на том же ЧА удалось добиться исторических достижений.

После важных побед на континентальном первенстве команда с лучшей стороны проявила себя уже на Олимпиаде. Курбанов сотворил историю, завоевав серебряную награду в упражнении на коне. Мог попасть на пьедестал и Карими, однако он финишировал пятым.

По словам главного тренера сборной Александра Кима, команда Казахстана по спортивной гимнастике совершила качественный скачок в прошедший олимпийский цикл.

"Наши гимнасты стали выполнять очень рискованные элементы, без которых невозможно победить в современной гимнастике, и которые используют в мире единицы. Эксперты мировой гимнастики отмечают, что наша сборная значительно улучшила свои результаты на мировой арене. Команда прошла очень хорошую подготовку в этом цикле. Мы стали более конкурентоспособными". Главный тренер сборной Александр Ким

Недавно на Кубке вызова проявил себя гимнаст Асан Салимов. Он завоевал золотую медаль в опорном прыжке.

Ранее появилась информация, что футболист команды "Сибирь" сломал челюсть своему одноклубнику.

