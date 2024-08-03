Казахстанский гимнаст вошел в пятерку лучших на Олимпийских играх-2024

Один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими 3 августа выступил в финале Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, он боролся за награду в вольных упражнениях.

"Карими за выполнение своей соревновательной программы получил от судей 14.500 балла. Это позволило ему занять итоговое пятое место. Победу одержал Карлос Юло (Филиппины) — 15.000", – говорится в сообщении.

Вторым стал Артем Долгопят (Израиль) — 14.966. Замкнул тройку лучших британец Джейк Джармэн — 14.933.

Ранее сообщалось, что казахстанским дзюдоистам не удалось выйти в четвертьфинал командного первенства Олимпиады. Туда их 3 августа 2024 года не пустили соперники из Бразилии.