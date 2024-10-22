"Барыс" сделал заявление после сенсационной победы в КХЛ

Столичный клуб "Барыс" в первом матче под руководством Галыма Мамбеталиева одержал гостевую победу над минским "Динамо", сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, главный тренер столичного "Барыса" Галым Мамбеталиев в послематчевом интервью прокомментировал итоги гостевого поединка против минского "Динамо" (1:2).

По его словам, игра была тяжелая, казахстанская команда усиленно к ней готовилась.

"Ребята молодцы! Выдержали натиск соперника и реализовали свои моменты. Ребята хотели выиграть и они заслуженно победили. Будем улучшать игру, верить в ребят и давать им играть. У нас такая политика, своим давать играть, чтобы растить их. У нас отличная молодежь". Главный тренер столичного "Барыса" Галым Мамбеталиев