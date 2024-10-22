Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Барыс" сделал заявление после сенсационной победы в КХЛ

&quot;Барыс&quot; сделал заявление после сенсационной победы в КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 08:40 Фото: Instagram/barys_official
Столичный клуб "Барыс" в первом матче под руководством Галыма Мамбеталиева одержал гостевую победу над минским "Динамо", сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, главный тренер столичного "Барыса" Галым Мамбеталиев в послематчевом интервью прокомментировал итоги гостевого поединка против минского "Динамо" (1:2).

По его словам, игра была тяжелая, казахстанская команда усиленно к ней готовилась.

"Ребята молодцы! Выдержали натиск соперника и реализовали свои моменты. Ребята хотели выиграть и они заслуженно победили. Будем улучшать игру, верить в ребят и давать им играть. У нас такая политика, своим давать играть, чтобы растить их. У нас отличная молодежь".Главный тренер столичного "Барыса" Галым Мамбеталиев
Ранее сообщалось, что 37-летний российский нападающий Вадим Шипачев установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги по сыгранным матчам – 1002.

Читайте также

Финалист чемпионата мира по боксу сенсационно вернулся в сборную Казахстана
Финалист чемпионата мира по боксу сенсационно вернулся в сборную Казахстана
Казахстанские гимнасты стали выполнять очень рискованные элементы
Казахстанские гимнасты стали выполнять очень рискованные элементы – эксперт
Сенсацией завершился финал Кубка Казахстана по волейболу среди женщин
Сенсацией завершился финал Кубка Казахстана по волейболу среди женщин
Аксинья Титова
Барыс 2024 год Хоккей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков актрисы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков матери в День отца
Нурасыл Болат, депутат, суд
Суд над сыном Турлыханова: Служба пробации просит лишить его свободы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: