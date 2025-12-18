#Казахстан в сравнении
Спорт

"Барыс" сотворил сенсацию в КХЛ, обыграв "Динамо"

Барыс, Динамо, хоккей, победа, КХЛ , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 00:03 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" 18 декабря одержал гостевую победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу команды из Казахстана.

Счет в матче открыли хозяева – во втором периоде отличился Макс Комтуа, однако "Барыс" быстро восстановил равенство усилиями Ансара Шайхмедденова. В начале третьего периода гости вышли вперед благодаря шайбе Семена Симонова, после чего Иэн Маккошен увеличил преимущество.

На 53-й минуте Динмухамед Кайыржан забросил четвертую шайбу астанинцев, реализовав большинство. "Динамо" сумело сократить отставание – Никита Гусев реализовал численное преимущество, однако переломить ход встречи хозяевам не удалось.

Победа позволила "Барысу" прервать семиматчевую победную серию московского "Динамо" в чемпионате КХЛ. В следующем матче астанинская команда 21 декабря примет на своем льду "Сочи".

Ранее сообщалось, что наставник "Барыса" возглавит команду World Stars на Матче звезд КХЛ.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
