Вадим Шипачев стал автором уникального рекорда в КХЛ

37-летний российский нападающий Вадим Шипачев установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги по сыгранным матчам – 1002. В этих играх он набрал 928 очков и повторил достижение Сергея Мозякина, сообщает Zakon.kz.

Форвард минского "Динамо" достиг подобного показателя после того, как принял участие в матче чемпионата КХЛ против "Нефтехимика".

Тем самым Вадим Шипачев провел 1002-ю встречу в истории Лиги, и это считается новым рекордом.

Опытный хоккеист улучшил достижение защитника Евгения Бирюкова, у которого в наличии 1001 матч в карьере.

"Это как сказка, хотел бы сказать спасибо моей маме, которая привела меня в хоккей, моей супруге Екатерине, детям и отметить всех тренеров, персонал, руководство клубов, где я играл, всех игроков. Спасибо КХЛ за этот подарок, очень благодарен руководству минского "Динамо" за этот праздник и шоу, они большие молодцы". Вадим Шипачев

Плюс к этому, Шипачев набрал 928 (291+637) очков в КХЛ с учетом игр плей-офф. Форвард "минчан" отметился одной передачей в игре против "Нефтехимика".

37-летний нападающий повторил рекорд Сергея Мозякина, у которого на счету тоже 928 (419+509) очков после 842 поединков.

Пока фанаты "Динамо" радуются достижению своего игрока, болельщики "Барыса" огорчены 14 поражением своей команды. 19 октября "астанчане" на выезде уступили "Локомотиву" из Ярославля со счетом 1:3 в рамках чемпионата КХЛ.

Между тем самый знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин забил первую шайбу в новом сезоне НХЛ.