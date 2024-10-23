Боксерша из Казахстана одержала зрелищную победу на чемпионате мира

В городе Будва (Черногория) стартовал молодежный чемпиона мира по боксу. Казахстанцы также принимают в нем участие и весьма успешно, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, на ринг в первом бое третьей сессии вышла Толганай Касымбай. Ее соперницей стала Леон Мена из Венесуэлы.

В целом, поединок выдался довольно односторонним. Толганай попадала больше, сильнее и мощнее. Несмотря на довольно существенную разницу в габаритах, наша боксерша смогла преодолеть все препятствия и уверенно одержала победу единогласным решением судей.

Ранее появилось сообщение, что финалист чемпионата мира по боксу сенсационно вернулся в сборную Казахстана.

