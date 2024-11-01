17 боксеров из Казахстана пробились в полуфинал молодежного чемпионата мира в Будве
Фото: НОК РК
В Будве (Черногория) завершились четвертьфинальные поединки на молодежном чемпионате мира по боксу. В полуфинал прошли 17 казахстанцев, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Казахстанской федерации бокса, это стало рекордом для нашей команды в данной возрастной категории.
В 1/2 выступят следующие спортсмены:
Девушки
- До 48 кг. Анель Абдрасилова
- До 50 кг. Елянур Турганова
- До 52 кг. Багжан Отынбай
- До 60 кг. Толганай Касымхан
- До 63 кг. Аружан Жанабаева
- До 66 кг. Улдана Таубай
- До 75 кг. Шугыла Налибай
- До 81 кг. Аружан Зейноллаева
- Свыше 81 кг. Панар Сейтханкызы
Парни
- До 48 кг. Диас Берикбай
- До 51 кг. Бексултан Боранбек
- До 57 кг. Жансери Кошербаев
- До 67 кг. Торехан Сабырхан
- До 71 кг. Онер Сейилхан
- До 75 кг. Санжарали Бегалиев
- До 92 кг. Расул Асанханов
- Свыше 92 кг. Аслан Едильбайулы
Полуфинальные поединки пройдут 31 октября, а финальные намечены на 2-3 ноября.
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