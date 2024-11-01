17 боксеров из Казахстана пробились в полуфинал молодежного чемпионата мира в Будве

Фото: НОК РК

В Будве (Черногория) завершились четвертьфинальные поединки на молодежном чемпионате мира по боксу. В полуфинал прошли 17 казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Казахстанской федерации бокса, это стало рекордом для нашей команды в данной возрастной категории. В 1/2 выступят следующие спортсмены: Девушки До 48 кг. Анель Абдрасилова

До 50 кг. Елянур Турганова

До 52 кг. Багжан Отынбай

До 60 кг. Толганай Касымхан

До 63 кг. Аружан Жанабаева

До 66 кг. Улдана Таубай

До 75 кг. Шугыла Налибай

До 81 кг. Аружан Зейноллаева

Свыше 81 кг. Панар Сейтханкызы Парни До 48 кг. Диас Берикбай

До 51 кг. Бексултан Боранбек

До 57 кг. Жансери Кошербаев

До 67 кг. Торехан Сабырхан

До 71 кг. Онер Сейилхан

До 75 кг. Санжарали Бегалиев

До 92 кг. Расул Асанханов

Свыше 92 кг. Аслан Едильбайулы Полуфинальные поединки пройдут 31 октября, а финальные намечены на 2-3 ноября. Ранее стало известно, что Нуркожа Кайпанов стал чемпионом мира по вольной борьбе.

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