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17 боксеров из Казахстана пробились в полуфинал молодежного чемпионата мира в Будве

17 боксеров из Казахстана пробились в полуфинал молодежного чемпионата мира в Будве, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 05:59 Фото: НОК РК
В Будве (Черногория) завершились четвертьфинальные поединки на молодежном чемпионате мира по боксу. В полуфинал прошли 17 казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Казахстанской федерации бокса, это стало рекордом для нашей команды в данной возрастной категории.

В 1/2 выступят следующие спортсмены:

Девушки

  • До 48 кг. Анель Абдрасилова
  • До 50 кг. Елянур Турганова
  • До 52 кг. Багжан Отынбай
  • До 60 кг. Толганай Касымхан
  • До 63 кг. Аружан Жанабаева
  • До 66 кг. Улдана Таубай
  • До 75 кг. Шугыла Налибай
  • До 81 кг. Аружан Зейноллаева
  • Свыше 81 кг. Панар Сейтханкызы

Парни

  • До 48 кг. Диас Берикбай
  • До 51 кг. Бексултан Боранбек
  • До 57 кг. Жансери Кошербаев
  • До 67 кг. Торехан Сабырхан
  • До 71 кг. Онер Сейилхан
  • До 75 кг. Санжарали Бегалиев
  • До 92 кг. Расул Асанханов
  • Свыше 92 кг. Аслан Едильбайулы

Полуфинальные поединки пройдут 31 октября, а финальные намечены на 2-3 ноября.

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