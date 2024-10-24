"Манчестер Сити" улучшил рекорд Лиги чемпионов по числу игр без поражений
Это случилось в ночь на 24 октября, после победы "горожан" над чешской "Спартой" (5:0) в рамках 3-го тура общего этапа самого престижного клубного турнира Европы.
Сейчас у команды Хосепа Гвардиолы 26 матчей без поражений в основное время данных соревнований. Ранее рекордом владел "Манчестер Юнайтед" (25 игр).
В поединке со "Спартой" форвард "МСити" Эрлинг Холанд сделал дубль, а всего его копилка голов в Лиге чемпионов дошла до 44 после 42 игр.
С самого начала нынешнего сезона норвежский форвард забил уже 13 мячей.
Фото: Instagram/mancity
Стоит также отметить, что подопечные Гвардиолы еще не потерпели ни одного поражения в новом сезоне (девять побед и четыре ничьи).
В четвертом туре Лиги чемпионов "горожане" сыграют на выезде против португальского "Спортинга" 5 ноября, а на уровне АПЛ 26 октября примут "Саутгемптон".
19 мая 2024 года "Манчестер Сити" стал чемпионом АПЛ четвертый сезон подряд.