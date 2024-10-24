"Нью-Сейнтс" – "Астана": итоги матча
Фото: Instagram/fca.astana
В ночь на 25 октября стали известны итоги матча казахстанской команды и чемпиона Уэльса в рамках второго тура общего этапа Лиги конференций, сообщает Zakon.kz.
Матч прошел в английском Шрусбери и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Для команды – это первая победа в основных сетках еврокубковых турниров.
Голы в ворота "Астаны" забили:
- североирландский нападающий Рори Холден на 40 минуте;
- шотландский форвард Деклан Макманус на 78 минуте реализовал пенальти.
ФК "Астана", фото: Instagram/fca.astana
"Астанчане" прибыли в Англию два дня назад и усиленно тренировались перед важным противостоянием.
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