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"Нью-Сейнтс" – "Астана": итоги матча

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 02:12 Фото: Instagram/fca.astana
В ночь на 25 октября стали известны итоги матча казахстанской команды и чемпиона Уэльса в рамках второго тура общего этапа Лиги конференций, сообщает Zakon.kz.

Матч прошел в английском Шрусбери и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Для команды – это первая победа в основных сетках еврокубковых турниров.

Голы в ворота "Астаны" забили:

  • североирландский нападающий Рори Холден на 40 минуте;
  • шотландский форвард Деклан Макманус на 78 минуте реализовал пенальти.
Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 02:12

ФК "Астана", фото: Instagram/fca.astana

"Астанчане" прибыли в Англию два дня назад и усиленно тренировались перед важным противостоянием.

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