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Готова ли "Астана" ко второй победе в Лиге конференций УЕФА

Футбол Матч Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 18:06 Фото: Instagram/fca.astana
24 октября пройдут встречи второго тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, где казахстанский футбольный клуб "Астана" сразится на выезде с "Нью Сэйнтс" (Уэльс), сообщает Zakon.kz.

Сможет ли чемпион Уэльса остановить беспроигрышную серию из девяти последних матчей столичной команды в различных турнирах, узнаем в ночь на 25 октября, когда закончится поединок между этими клубами.

Напомним, что на старте этих соревнований "Астана" дома была сильнее сербской "Бачка Топола" (1:0).

  
"Астанчане" уже прибыли два дня назад на место проведения матча и тренируются перед важным противостоянием, начало которого запланировано на 00:00 по казахстанскому времени 25 октября. 

Новый формат Лиги конференций УЕФА не подразумевает подгрупп. Все 36 команд собраны в общую таблицу и проведут по шесть матчей. Будущий соперник столичной дружины, английский "Челси", сегодня в гостях сыграет с греческим "Панатинаикосом".

Подопечные Григория Бабаяна с хорошим настроением прибыли в Уэльс, обыграв "Елимай" в рамках 23-го тура КПЛ-2024, и улучшили свои шансы на чемпионство этого сезона. 

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