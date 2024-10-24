Готова ли "Астана" ко второй победе в Лиге конференций УЕФА

24 октября пройдут встречи второго тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, где казахстанский футбольный клуб "Астана" сразится на выезде с "Нью Сэйнтс" (Уэльс), сообщает Zakon.kz.

Сможет ли чемпион Уэльса остановить беспроигрышную серию из девяти последних матчей столичной команды в различных турнирах, узнаем в ночь на 25 октября, когда закончится поединок между этими клубами.





Напомним, что на старте этих соревнований "Астана" дома была сильнее сербской "Бачка Топола" (1:0).





"Астанчане" уже прибыли два дня назад на место проведения матча и тренируются перед важным противостоянием, начало которого запланировано на 00:00 по казахстанскому времени 25 октября.





Новый формат Лиги конференций УЕФА не подразумевает подгрупп. Все 36 команд собраны в общую таблицу и проведут по шесть матчей. Будущий соперник столичной дружины, английский "Челси", сегодня в гостях сыграет с греческим "Панатинаикосом".



