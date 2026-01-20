"Реал" разгромил "Монако": итоги дня в Лиге чемпионов

Ночью 21 января стали известны итоги встреч девяти матчей седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, сообщает Zakon.kz.

ПСЖ сыграл без Матвея Сафонова и проиграл "Спортингу" со счетом 1:2. После семи туров португальский клуб набрал 13 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. Французская команда заработала 13 очков и находится на пятой строчке.

Фото: Telegram/Футбол 24/7

"Будё-Глимт" Никиты Хайкина обыграл "Манчестер Сити" – 3:1. Это первая победа для норвежской команды в рамках общего этапа турнира.

Фото: Telegram/GOALTEAM

"Реал" разгромил "Монако" – 6:1. После семи матчей общего этапа мадридский клуб набрал 15 очков и занимает второе место. Монегаски заработали девять очков и располагаются на 20-й строчке. В следующем туре "Реал" встретится 28 января с "Бенфикой", а "Монако" с "Ювентусом" также 28 января.

Алматинский "Кайрат" сокрушительно проиграл "Брюгге" со счетом 1:4. Казахстанская команда окончательно лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

"Арсенал" победил "Интер" (3:1). После этой игры "Интер" с 12 очками находится на восьмом месте в турнирной табилице Лиги чемпионов, "Арсенал" лидирует с 21 очком.

Фото: Telegram/Футбол 24/7

"Олимпиакос" обыграл "Байер" (2:0), а "Тоттенхэм" одержал победу над "Боруссией" (2:0).

Фото: Telegram/Футбол 24/7

Помимо "Кайрата" разочаровал и астанинский "Барыс", который на выезде проиграл "Ладе".