Лига чемпионов: итоги второго дня

В ночь на 19 сентября стали известны итоги второго дня Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Нулевой ничьей завершили игру "Манчестер Сити" – "Интер". С аналогичным счетом завершилась и встреча между "Болоньей" и донецким "Шахтером".

"ПСЖ" и "Жирона" также были близки к нулевой ничьей, но французская команда вырвала победу на 90-й минуте благодаря голу Нуну Мендеша.

Самой результативной командой дня стал шотландский футбольный клуб "Селтик". Счет футболисты открыли на 17-й минуте и далее уверено разгромили братиславский "Слован".

Фото: Instagram/celticfc

Полные результаты от 18 сентября выглядят следующим образом:

Фото: Telegram/Foot Football

Первый тур общего этапа ЛЧ завершится 19 сентября ближе к ночи по казахстанскому времени.

Днями ранее Месси опубликовал эмоциональный пост, а у Неймара – большие неприятности.