Звезда "Манчестер Сити" готов перейти в другой клуб

Звезда "Манчестер Сити" футболист Эрлинг Холанд готов перейти в мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд готов перейти в мадридский "Реал".

Издание Mundo Deportivo сообщает, что норвежский форвард готов присоединиться к мадридскому клубу в 2027 году. В 2027-м у Холанда заканчивается контракт с английским клубом.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" улучшил рекорд Лиги чемпионов по числу игр без поражений.