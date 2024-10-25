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Звезда "Манчестер Сити" готов перейти в другой клуб

Звезда &quot;Манчестер Сити&quot; готов к сенсационному переходу , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 03:59 Фото: Google
Звезда "Манчестер Сити" футболист Эрлинг Холанд готов перейти в мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд готов перейти в мадридский "Реал".

Издание Mundo Deportivo сообщает, что норвежский форвард готов присоединиться к мадридскому клубу в 2027 году. В 2027-м у Холанда заканчивается контракт с английским клубом.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" улучшил рекорд Лиги чемпионов по числу игр без поражений.

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