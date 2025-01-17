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Спорт

Холанд подписал новый контракт с "Манчестер Сити" на 10 лет

Футбол Новый контракт, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 15:29 Фото: Instagram/mancity
Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" объявил о новом контракте с норвежским нападающим Эрлингом Холандом на предстоящие 10 лет, сообщает Zakon.kz.

17 января "горожане" официально распространили информацию о новом договоре с 24-летним форвардом сроком до 2034 года.

По информации The Athletic, контракт норвежца будет одним из самых крупных в истории спорта.

"Очень рад новому контракту и смогу провести еще больше времени в этом замечательном клубе с потрясающими болельщиками. Это та среда, которая помогает каждому проявить себя наилучшим образом. Также хочу поблагодарить Гвардиолу и его штаб, партнеров и всех в клубе, кто помогал мне последние пару лет. Хочу продолжать развиваться, работать, чтобы стать лучше, постараюсь сделать все возможное, чтобы добиться большего успеха клубу в будущем".Эрлинг Холанд

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Холанд забил 16 голов в 21-м матче. 

Забивной нападающий "небесно-голубых" в конце ноября 2024 года стал автором нового рекорда Лиги чемпионов УЕФА.

Спустя две недели после этого Холанд был признан лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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