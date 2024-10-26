Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанский боксер потерпел поражение на ЧМ в Черногории

Казахстанский боксер потерпел поражение на ЧМ в Черногории , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 07:00 Фото: ASBC
Разгромом завершился бой казахстанского боксера на чемпионате мира в Черногории. Там проходят поединки молодежного чемпионата мира U18 по боксу, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, Аслан Елдибайулы является серебряным призером чемпионата Азии 2022 среди юниоров.

Казахстанский боксер, выступающий в весовой категории свыше 92 кг, вышел во второй круг молодежного чемпионата мира U18, который проходит в черногорском городе Будва.

Соперником Аслана на стадии квалификации стал представитель КНР Жанг Да.

Поединок завершился уверенной победой казахстанского боксера во втором раунде, ввиду остановки поединка рефери.

Ранее сообщалось, что женская команда Казахстана по борьбе завершила молодежный ЧМ без медалей.

Читайте также

Геннадий Головкин посетил оргкомитет Олимпийских игр-2028
Геннадий Головкин посетил оргкомитет Олимпийских игр-2028
Звезда &quot;Манчестер Сити&quot; готов к сенсационному переходу
Звезда "Манчестер Сити" готов перейти в другой клуб
Женская команда Казахстана по борьбе завершила молодежный ЧМ без медалей
Женская команда Казахстана по борьбе завершила молодежный ЧМ без медалей
Аксинья Титова
Казахстан Черногория 2024 год Бокс Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
Елена Малышева озвучила новые рекомендации по витамину D
Елена Малышева озвучила новые рекомендации по витамину D
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: