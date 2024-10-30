Казахстанский боксер триумфально одолел соперника в Черногории
Фото: КФБ
В черногорском городе Будва продолжаются поединки молодежного чемпионата мира по боксу U18. Битва боксеров Казахстана и Кубы закончилась победой казахстанца, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, казахстанский боксер Санжар Али Бегалиев, выступающий в весовой категории до 75 кг, вышел в полуфинал молодежного чемпионата мира U18, который проходит в черногорском городе Будва.
Соперником Бегалиева на стадии 1/4 финала стал представитель Кубы Юриснель Абреу Ардилес.
Поединок завершился победой казахстанского спортсмена решением судей со счетом 4:1. Таким образом, Бегалиев вышел в полуфинал и как минимум обеспечил себе бронзовую медаль мирового первенства.
Ранее появилась информация, что казахстанка пробилась в финал чемпионата мира по женской борьбе.
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