КПЛ-2024: "Ордабасы" уступил "Женису", а "Кайрат" вырвал победу у "Жетысу"

26 октября стартовал 24-й тур республиканского первенства по футболу среди команд Премьер-лиги, где действующий чемпион страны, "Ордабасы", проиграл в Шымкенте столичному "Женису" (1:2) и потерял лидерство в текущей таблице, сообщает Zakon.kz.

Данное поражение клуба из Туркестанской области со счетом 1:2 огорчило местных болельщиков, так как "южане" немного снизили свои шансы на "золото" нынешнего сезона.

Поединок с "Женисом" пошел не по сценарию хозяев поля, которые уже проигрывали со счетом 0:2 к 30-й минуте благодаря голам Лукаша Будинского и Корреиа Дос Сантоса.

"Ордабасы" ответил мячом в исполнении Всеволода Садовского.





Потерей ценных трех очков у главного конкурента воспользовался "Кайрат", который в гостях на 92-й минуте вырвал победу у талдыкорганского "Жетысу" – 2:1.

"Сложный матч получился, пропустили гол на первых минутах и соперник сразу получил дополнительное преимущество. Хорошо, что мы вернулись в игру уже в первом тайме – это очень важно. Мы нацеливали ребят забить гол именно в первом тайме, чтобы быстрее вернуться в игру. Думаю, мы больше владели инициативой и преимуществом. Хотя явных моментов было немного, за исключением попадания в штангу от Зариа. Продолжали атаковать и гнать ребят вперед. Нам было очень важно взять здесь три очка. В конце игры нам удалось забить, очень рады этой победе. Чувствовали поддержку наших фанатов, которые приехали из Алматы, и они помогли команде добиться результата". Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин

24-й тур стал огорчением также для команды "Елимай", которая на выезде уступила "Атырау" (0:1) и практически потеряла возможность завоевать высшие медали КПЛ-2024.

27 октября состоится центральный матч текущего тура, где "Астана" в Алматы сыграет с "Актобе". В других играх встретятся "Шахтер" – "Кызылжар" и "Туран" – "Кайсар".

Если футбольный клуб "Елимай" еще сохраняет шансы на призовой подиум QFL-2024, то их земляки из футзального "Семея" нынешним летом впервые взяли "золото" казахстанского чемпионата.

И вот 25 октября восточноказахстанские футзалисты сотворили историю, они в первый раз пробились в Элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.