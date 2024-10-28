Главный претендент на "Золотой мяч" высказался про поражение в "Эль-класико"

Бразильский форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, который ныне является основным кандидатом на получение "Золотого мяча", прокомментировал домашнюю неудачу в противостоянии с каталонской "Барселоной", сообщает Zakon.kz.

Как известно, в ночь на 27 октября королевский клуб был разгромлен на "Сантьяго Бернабеу" своим принципиальным соперником со счетом 4:0.

Volveremos como siempre! Somos El CLUB MÁS GRANDE ya lo sabéis!! pic.twitter.com/IACiwTMLJT — Vini Jr. (@vinijr) October 27, 2024

"Вернемся, как и всегда. Мы величайший клуб, вы это уже знаете". Жуниор Винисиус

Успех "блаугране" в прошедшем матче обеспечили голы в исполнении Роберта Левандовски (дубль), Ламина Ямаля и Рафиньи.





После победы над "сливочными" команда Ханса-Дитера Флика упрочила свое лидерство в турнирной таблице Ла Лиги.

"Сине-гранатовые" после 11 туров набрали 30 очков и стоят на вершине испанского первенства, опережая на 6 баллов "Реал".

В списке бомбардиров по-прежнему никому не доступен Роберт Левандовски, который после матча с "Галактикос" довел свой актив забитых мячей до 14.

Поляк также лидирует в списке игроков со системе "гол+пас", здесь его копилка составляет "14+2".