В Италии на тренировке погибла перспективная горнолыжница

19-летняя итальянская горнолыжница Матильда Лоренци умерла после падения на склоне горы во время тренировочного процесса, сообщает Zakon.kz.

Данную новость 29 октября распространила Международная федерация зимних видов спорта (FIS). В ней говорится, что трагический инцидент случился на днях на севере Италии.

Во время спуска по склону Граванд G1 на горнолыжном курорте Валь Сеналес итальянcкая горнолыжница упала и получила множество травм. Она была срочно доставлена в больницу, но, к сожалению, ее не удалось спасти.

По словам очевидцев, девушка потеряла равновесие и сильно ударилась головой о ледяную поверхность.

15 ноября Матильде Лоренци должно было исполниться 20 лет. В прошлом сезоне она выиграла общий зачет Кубка Италии.