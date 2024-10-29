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В Италии на тренировке погибла перспективная горнолыжница

Горные Лыжи Смерть Спортсменки, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 17:22 Фото: Instagram/fisalpine
19-летняя итальянская горнолыжница Матильда Лоренци умерла после падения на склоне горы во время тренировочного процесса, сообщает Zakon.kz.

Данную новость 29 октября распространила Международная федерация зимних видов спорта (FIS). В ней говорится, что трагический инцидент случился на днях на севере Италии.

Во время спуска по склону Граванд G1 на горнолыжном курорте Валь Сеналес итальянcкая горнолыжница упала и получила множество травм. Она была срочно доставлена в больницу, но, к сожалению, ее не удалось спасти.

По словам очевидцев, девушка потеряла равновесие и сильно ударилась головой о ледяную поверхность.

15 ноября Матильде Лоренци должно было исполниться 20 лет. В прошлом сезоне она выиграла общий зачет Кубка Италии.

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