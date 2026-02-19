Травмированная в Италии горнолыжница вернулась домой

17 февраля 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн вернулась на родину после страшного падения на Олимпийских играх в Италии, сообщает Zakon.kz.

Ее история стала известна спортивным болельщикам после того, как спортсменка выступила на Олимпиаде спустя неделю после разрыва крестообразной связки. 8 февраля во время соревнований по скоростному спуску она пережила жесткое падение, зацепившись за флажок и потеряв равновесие в воздухе.

Фото: Instagram/lindseyvonn

После чего ее закрутило, она упала и осталась лежать на склоне, крича от боли. Соревнование приостановили, спортсменку эвакуировали с трассы при помощи вертолета. Позднее стало известно, что Вонн получила перелом большеберцовой кости ноги и перенесла в Италии четыре операции.

Фото: Instagram/lindseyvonn

При этом спортсменка заявила, что не жалеет об участии в Играх-2026 и не планирует бросать горные лыжи. Видео своего возвращения домой спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

"Моя травма оказалась гораздо серьезнее, чем просто перелом ноги. Я до сих пор не могу осмыслить произошедшее и понять, что это значит и что меня ждет впереди", – написала спортсменка под видео, пообещав держать поклонников в курсе дальнейших событий.

Спортивная драма горнолыжницы стала серьезным поводом для спортсменок не рисковать собственным здоровьем. Так поступила 26-летняя немецкая прыгунья с трамплина, которая осознанно пропустила тренировку из-за месячных.