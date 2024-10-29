Казахстанец завоевал "серебро" на чемпионате мира в Албании

Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Ержет Жарлыкасын 29 октября стал серебряным призером чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет, казахстанский борец завоевал "серебро" в весовой категории до 63 килограммов.





"В финале ему противостоял Нихат Маммадали, представляющий Азербайджан. Решающая схватка завершилась победой соперника с итоговым счетом 6:1. Ержет завершил ЧМ на втором месте", – говорится в сообщении.

В этом году Ержет завоевал золотую медаль на чемпионате Азии в Бишкеке (Кыргызстан).

Ранее сообщалось, что казахстанка Жамиля Бакбергенова 29 октября пробилась в финал чемпионата мира по женской борьбе в неолимпийских весовых категориях.