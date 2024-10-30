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Роналду не забил пенальти и его команда вылетела из Кубка короля Саудовской Аравии

Футбол Пенальти Промах, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 10:21 Фото: Instagram/alnassr
Звездный португальский футболист Криштиану Роналду впервые не забил 11-метровый удар за свою команду "Аль-Наср" после 19-ти предыдущих результативных ударов. Форвард промахнулся с точки в конце матча с "Аль-Таавуном" в Кубке короля Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 30 октября португалец не забил пенальти на 6-й добавленной к основному времени минуте поединка с "Аль-Таавуном", его мяч пролетел выше ворот.

В итоге "Аль-Наср" проиграл дома со счетом 0:1 и покинул турнир уже на стадии 1/8 финала.


Футбольные эксперты уже отметили, что Роналду не забил с пенальти в первый раз за все время выступления в саудовском коллективе.

Ранее он реализовал все 19 попыток в составе "Аль-Насра", последняя из которых была продемонстрирована полторы недели назад в матче с "Аль-Шабабом".

Тогда Криштиану отметился своим 907-м голом в карьере, забив с пенальти на 97-й минуте встречи чемпионата Саудовской Аравии.

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