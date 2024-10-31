Аргентинец Лаутаро Мартинес побил исторический рекорд 70-летней давности

Форвард итальянского футбольного клуба "Интер" Лаутаро Мартинес стал лучшим бомбардиром среди иностранных игроков этой команды. Он забил 134-й гол в майке "черно-синих", побив рекорд, который держался с 1954 года, сообщает Zakon.kz.

27-летний аргентинский футболист добился данного показателя поздно вечером 30 октября, когда забил и оформил результативную передачу в матче 10-го тура Серии А против "Эмполи".

Капитан "Интернационале" приложил руку к крупной гостевой победе своей команды – 3:0.

Мяч, забитый в ворота "Эмполи", стал 134-м для нападающего сборной Аргентины в составе "Змей".

По этому показателю он обошел венгерского футболиста Иштвана Ньерша, который выступал за "Нерадзурри" с 1948 по 1954 год, и держал по сей день этот рекорд.

Стоит также отметить, что Мартинес на днях был номинирован на премию "Золотой мяч" и в итоге занял 7 место.

"Честно говоря, ожидал большего, но я работаю над собой в "Интере" и сборной Аргентины. Иногда эти награды несправедливы, но я доволен своей работой. Сейчас набираю форму, поздно начал предсезонку. Мало отдыхал и много играл, так что уставать, это нормально. Мы все стараемся сделать все возможное и должны продолжать, потому что сезон еще длинный". Лаутаро Мартинес

Если лидеру "Интера" присудили 7-ю позицию, то награду самого лучшего футболиста планеты отдали испанцу Родри.

С этим решением не могут согласиться представители "Реала" и бразильские поклонники нападающего Винисиуса Жуниора.