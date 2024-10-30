Бразильцы считают исторической ошибкой второе место Винисиуса в борьбе за "Золотой мяч"

Уже второй день не утихают страсти вокруг вручения ежегодной премии "Золотой мяч" испанскому футболисту Родри. В числе тех, кто не согласен с таким решением, поклонники и земляки бразильского вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, сообщает Zakon.kz.

Как известно, лучшим футболистом мира в 2024 году, по версии France Football, был объявлен хавбек сборной Испании и английского клуба "Манчестер Сити" Родри. Бразилец Винисиус, которому гарантированно предрекали это звание, в итоге оказался на второй позиции.

"Как поступили с Винисиусом – это самая большая несправедливость в истории "Золотого мяча". Тот факт, что он бразилец, выступает за "Реал" и играет в нападении, должно было сыграть в его пользу". Спортивный редактор бразильской газеты Estadao Густаво Фалдон.

Недовольными остались не только болельщики и журналисты, но и бразильские чиновники.

Vini Jr é e sempre será nosso bola de ouro! Orgulho do povo brasileiro, orgulho de nossas crianças negras 💛



Estamos com… pic.twitter.com/IGR92WAHBt — Anielle Franco (@aniellefranco) October 28, 2024

"Наш лучший в мире на поле, и за его пределами. Тот, кто играет с удовольствием, преодолевает трудности, борется с расизмом и продолжает творить историю, куда бы ни отправился. Для нас Винисиус всегда будет обладателем "Золотого мяча". Гордость бразильского народа, гордость наших темнокожих детей. Мы с вами, творите". Министр расового равенства Бразилии Аниэль Франку

Что касается Винисиуса, то сам футболист и весь руководящий состав королевского клуба игнорировали присутствие на официальной церемонии "Золотого мяча" в Париже. Бразилец даже отменил торжественное мероприятие в одном из отелей французской столицы.