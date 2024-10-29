Новый обладатель "Золотого мяча" переписал историю футбола

Как уже известно, в ночь на 29 октября испанский футболист Родри завоевал престижную премию "Золотой мяч". Он стал первым полузащитником в истории и первым испанцем за последние 64 года, кому досталось эта награда, сообщает Zakon.kz.

28-летний хавбек также стал первым представителем английского футбольного клуба "Манчестер Сити", кому удалось взять "Золотой мяч".

"Для меня это невероятный вечер, нужно поблагодарить многих за эту награду. Спасибо всем, кто голосовал за меня. Особенное событие для меня, семьи и Испании. Хочу сказать спасибо моей девушке Лоре, мы сегодня отмечаем нашу годовщину. Без тебя это путешествие не было бы таким. Благодарю, конечно, мою семье за ​​все, что она мне дает. Они позволили мне стать тем человеком, которым я стал. Спасибо моему агенту Пабло. Нельзя забывать о партнерах по "Ман Сити", без них не выиграл бы эту награду. Я в лучшем клубе мира. Спасибо сборной Испании". Игрок "Ман Сити" Родри

Если для "горожан" это первая подобная награда, то рекорд по числу завоеванных "Золотых мячей" принадлежит игрокам "Реала" и "Барселоны", они брали по 12 раз.

Родри также стал первым игроком английской Премьер-лиги с 2008 года, кому досталось эта престижная премия. До него это сделал знаменитый Криштиану Роналду.

"Эта победа – не только моя, а всего испанского футбола. Столько игроков заслуживали приз, но не выиграли. Мог бы отметить Иньесту, Хави, Касильяса, Бускетса и многих других. Это для испанского футбола и для полузащитников. Многие друзья написали мне и сказали, что футбол победил, потому что засияли столько полузащитников. Они работают незаметно и теперь вышли на передний план". Игрок "Ман Сити" Родри

Родри вошел в историю, как третий испанский футболист, кто получил "Золотой мяч". Ранее это заслужили Альфредо Ди Стефано (1957, 1959) и Луис Суарес Мирамонтес (1960).

Помимо хавбека "Манчестер Сити" международную премию в этом году от France Football получили и другие отличившиеся личности мирового футбола.