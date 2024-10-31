Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Легионер "Атырау" заявил о рукоприкладстве со стороны наставника "Астаны"

Футбол Заявление Икрока , фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 15:56 Фото: Instagram/joel_kayamba_officiel
Вечером 30 октября в Алматы прошел перенесенный матч казахстанской Премьер-лиги по футболу, где "Астана" в драматичном поединке обыграла "Атырау" (3:2). Сама игра закончилось большой потасовкой с участием игроков и тренеров, сообщает Zakon.kz.

Некоторые подробности этого инцидента рассказал африканский полузащитник "нефтяников" – Жоэль Каямба, который якобы получил удар от главного тренера "Астаны" Григория Бабаяна.

Футбол Скандал Бабаян, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 15:56

Фото: Instagram/joel_kayamba_officiel

"Снова дежавю, хотел бы увидеть реакцию от Федерации футбола Казахстана после того, как главный тренер "Астаны" ударил меня без причины. Мы играем в футбол, а не в бокс". Жоэль Каямба

32-летний уроженец Конго также добавил, что мог бы ответить на действия наставника столичного коллектива, но он оставил свой ответ на другой раз.

"Не могу поверить, что главный тренер такого клуба, как "Астана", ударил игрока соперника без всякой причины. Такие действия убивают имидж такой прекрасной страны. Когда выступаешь на таком уровне, ты должен контролировать свои эмоции на публике. Я мог бы дать сдачи в 10 раз больше того, что было. Ничего страшного, увидимся в следующий раз. Карма своего не упустит".Жоэль Каямба

На своей странице в Instagram легионер "Атырау" выставил некоторые кадры прошедшей потасовки.

Как уже известно, клуб из Астаны с трудом переиграл "Атырау" (3:2) и вырвался на 1-е место турнирной таблицы КПЛ-2024.

В предпоследнем 25-м туре казахстанского первенства команда Бабаяна едет в гости к костанайскому "Тоболу" (3 ноября), а "Кайрат" принимает дома "Ордабасы" (2 ноября).

Читайте также

Футбол Победа КАЛ
"МЮ" одержал первую победу в отсутствие главного тренера
Футбол Рекорд Интера
Аргентинец Лаутаро Мартинес побил исторический рекорд 70-летней давности
UFC Подготовка Бой
Шавкат Рахмонов начал подготовку к бою с Белалом Мухаммадом в США
Куандык Шынасилов
Астана ФК Атырау ФК Кайрат ФК Ордабасы ФК Тобол ФК 2024 год Футбол Чемпионат Казахстана по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
В Казахстан возвращается тепло
Испания
Национальный траур объявили в Испании
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: