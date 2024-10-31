Легионер "Атырау" заявил о рукоприкладстве со стороны наставника "Астаны"

Вечером 30 октября в Алматы прошел перенесенный матч казахстанской Премьер-лиги по футболу, где "Астана" в драматичном поединке обыграла "Атырау" (3:2). Сама игра закончилось большой потасовкой с участием игроков и тренеров, сообщает Zakon.kz.

Некоторые подробности этого инцидента рассказал африканский полузащитник "нефтяников" – Жоэль Каямба, который якобы получил удар от главного тренера "Астаны" Григория Бабаяна.

Фото: Instagram/joel_kayamba_officiel

"Снова дежавю, хотел бы увидеть реакцию от Федерации футбола Казахстана после того, как главный тренер "Астаны" ударил меня без причины. Мы играем в футбол, а не в бокс". Жоэль Каямба

32-летний уроженец Конго также добавил, что мог бы ответить на действия наставника столичного коллектива, но он оставил свой ответ на другой раз.

"Не могу поверить, что главный тренер такого клуба, как "Астана", ударил игрока соперника без всякой причины. Такие действия убивают имидж такой прекрасной страны. Когда выступаешь на таком уровне, ты должен контролировать свои эмоции на публике. Я мог бы дать сдачи в 10 раз больше того, что было. Ничего страшного, увидимся в следующий раз. Карма своего не упустит". Жоэль Каямба

На своей странице в Instagram легионер "Атырау" выставил некоторые кадры прошедшей потасовки.

Как уже известно, клуб из Астаны с трудом переиграл "Атырау" (3:2) и вырвался на 1-е место турнирной таблицы КПЛ-2024.

В предпоследнем 25-м туре казахстанского первенства команда Бабаяна едет в гости к костанайскому "Тоболу" (3 ноября), а "Кайрат" принимает дома "Ордабасы" (2 ноября).