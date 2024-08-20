Почему наставник казахстанской футбольной сборной часто посещает игры РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов в преддверии игр Лиги наций поведал о своем интересе к матчам российской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

60-летний экс-тренер сборной России рассказал, почему часто ходит на стадион и смотрит матчи РПЛ.

"Мне интересно, а также нужно готовить сборную Казахстана под определенную систему. Я смотрю те команды, которые в эту систему играют. В каждой команде что‑то подсматриваешь, к примеру, ЦСКА играет по той схеме, что сборная Казахстана до меня играла. Практически все клубы в Казахстане так играют". Станислав Черчесов

Через 10 дней Черчесов в Алматы впервые соберет казахстанскую дружину в роли главного тренера нашей сборной.

"За три дня мне, наверное, сложно будет кардинально поменять что‑то, поэтому в эту же систему придется играть. "Интер" играет по этой тактике, также "Ахмат". Мне интересно, какой тренер эту игру как интерпретирует. Чтобы не терять время и выбрать модель, которая даст результат. Мы, извините, не с Вьетнамом будем играть. Не говорю, плохо это или хорошо. У нас другие соперники. Сборная должна играть, когда настанет день "икс", мы должны быть готовы сразу с места в карьер прыгать". Станислав Черчесов

Станислав Черчесов был официально назначен на пост главного тренер сборной Казахстана по футболу 3 июня 2024 года.

А накануне новый рулевой казахстанской команды объявил расширенный список игроков, вызванных на сентябрьские матчи Лиги наций УЕФА против Норвегии и Словении.

6 сентября подопечные Черчесова примут сборную Норвегии на Центральном стадионе Алматы (19:00). Спустя три дня наши футболисты сыграют на выезде против Словении (23:45).