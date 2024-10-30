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"Астана" выиграла у "Атырау" и стала новым лидером таблицы КПЛ-2024

Футбол Победа КПЛ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 22:10 Фото: Instagram/fca.astana
30 октября в Алматы состоялся один из перенесенных матчей казахстанского первенства по футболу среди команд Премьер-лиги, где столичная "Астана" с трудом переиграла "Атырау" (3:2) и вырвалась на 1-е место турнирной таблицы, сообщает Zakon.kz.

Футболистам "Астаны" пришлось нелегко в противостоянии с западноказахстанским коллективом, так как они проигрывали по исходу первого тайма с разницей в один мяч.

Счет в матче открыл на 25-й минуте полузащитник "Атырау" Игорь Стасевич.

После перерыва столичная дружина начала штурм ворот соперника, что вскоре дало свой результат. Хорватский легионер Бранимир Калайца восстановил равновесие.

А за пять минут до финального свистка албанец Назим Грипши вывел "Астану" вперед, точно реализовав пенальти, – 2:1.

Собравшиеся болельщики уже собирались уходить домой, но на 97-й добавленной минуте защитник "Атырау" Олжас Керимжанов сравнял результат – 2:2.

Однако арбитр поединка не собирался давать свисток об окончании матча, и уже в следующей атаке столичная команда заработала пенальти, который удачно использовал Бранимир Калайца и поставил окончательную точку – 3:2.

Таким образом, этот успех принес "Астане" три ценных очка и долгожданное первое место в турнирной таблице с активом в 43 балла.

Далее располагается "Кайрат" (41), который 2 ноября примет в Алматы "Ордабасы" (40).

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