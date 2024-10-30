"Астана" выиграла у "Атырау" и стала новым лидером таблицы КПЛ-2024
Футболистам "Астаны" пришлось нелегко в противостоянии с западноказахстанским коллективом, так как они проигрывали по исходу первого тайма с разницей в один мяч.
Счет в матче открыл на 25-й минуте полузащитник "Атырау" Игорь Стасевич.
После перерыва столичная дружина начала штурм ворот соперника, что вскоре дало свой результат. Хорватский легионер Бранимир Калайца восстановил равновесие.
А за пять минут до финального свистка албанец Назим Грипши вывел "Астану" вперед, точно реализовав пенальти, – 2:1.
Собравшиеся болельщики уже собирались уходить домой, но на 97-й добавленной минуте защитник "Атырау" Олжас Керимжанов сравнял результат – 2:2.
Однако арбитр поединка не собирался давать свисток об окончании матча, и уже в следующей атаке столичная команда заработала пенальти, который удачно использовал Бранимир Калайца и поставил окончательную точку – 3:2.
Таким образом, этот успех принес "Астане" три ценных очка и долгожданное первое место в турнирной таблице с активом в 43 балла.
Далее располагается "Кайрат" (41), который 2 ноября примет в Алматы "Ордабасы" (40).