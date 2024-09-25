Жансая Абдумалик заинтриговала возвращением в мир шахмат
25 сентября 2024 года Абдумалик на своей странице в Instagram устроила рубрику "Вопрос-ответ". Один из подписчиков задал следующий вопрос: "Почему ты не участвовала в Олимпиаде?"
Ответ от Абдумалик был таков:
"Есть много причин, но об этом долго писать (можно провести целую пресс-конференцию). Могу только сказать, что решение я приняла после командного чемпионата в Китае. Если в будущем я и буду выступать за сборную, то совсем по другим правилам и договоренностям".
Фото: Instagram/stories/zhansaya_abdumalik
Еще один вопрос касался также ее профессиональной деятельности и планов по возвращению в мир шахмат.
"Уверена, что обязательно вернусь. Пара незаконченных дел у меня осталась", – уточнила она.
Фото: Instagram/stories/zhansaya_abdumalik
Весной Абдумалик заявляла, что приняла решение пропустить сезон 2024 года. И добавила, что окончательного решения завершать карьеру пока не приняла.
Что касается Всемирной шахматной олимпиады, то в 2024 году турнир прошел в Будапеште. В финальном туре женская сборная Казахстана сыграла вничью с командой США (2-2) и набрала 18 очков, пропустив вперед себя шахматисток из Индии.
Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Амина Каирбекова, Ксения Балабаева и Алуа Нурман стали обладателями серебряной медали.
Сразу после завершения Всемирной шахматной олимпиады шахматисток поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.
А уже 24 сентября Бибисара Асаубаева обратилась к болельщикам после исторического успеха.