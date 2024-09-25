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Жансая Абдумалик заинтриговала возвращением в мир шахмат

Жансая Абдумалик заинтриговала возвращением в мир шахмат, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 16:19 Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik
На днях женская сборная Казахстана завоевала серебряные медали шахматной олимпиады. Среди участниц, совершивших исторический успех, не было известной Жансаи Абдумалик. Позднее, отвечая на вопросы подписчиков, она рассказала, при каких условиях вернется к шахматам, сообщает Zakon.kz.

25 сентября 2024 года Абдумалик на своей странице в Instagram устроила рубрику "Вопрос-ответ". Один из подписчиков задал следующий вопрос: "Почему ты не участвовала в Олимпиаде?"

Ответ от Абдумалик был таков:

"Есть много причин, но об этом долго писать (можно провести целую пресс-конференцию). Могу только сказать, что решение я приняла после командного чемпионата в Китае. Если в будущем я и буду выступать за сборную, то совсем по другим правилам и договоренностям".
Абдумалик сборная возвращение, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 16:19

Фото: Instagram/stories/zhansaya_abdumalik

Еще один вопрос касался также ее профессиональной деятельности и планов по возвращению в мир шахмат.

"Уверена, что обязательно вернусь. Пара незаконченных дел у меня осталась", – уточнила она.

Жансая Абдумалик заинтриговала возвращением в мир шахмат, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 16:19

Фото: Instagram/stories/zhansaya_abdumalik

Весной Абдумалик заявляла, что приняла решение пропустить сезон 2024 года. И добавила, что окончательного решения завершать карьеру пока не приняла.

Что касается Всемирной шахматной олимпиады, то в 2024 году турнир прошел в Будапеште. В финальном туре женская сборная Казахстана сыграла вничью с командой США (2-2) и набрала 18 очков, пропустив вперед себя шахматисток из Индии.

Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Амина Каирбекова, Ксения Балабаева и Алуа Нурман стали обладателями серебряной медали.

Сразу после завершения Всемирной шахматной олимпиады шахматисток поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.

А уже 24 сентября Бибисара Асаубаева обратилась к болельщикам после исторического успеха.

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