"Грустно смотреть": Абдумалик высказалась о ситуации с шахматами в Алматы

Известная казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик подвела итоги года и рассказала о ситуации в алматинских шахматах, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что многие из мира шахмат уже слышали, что в октябре 2023 года произошел отзыв аккредитации у Федерации шахмат Алматы и ее вновь вернули Союзу шахматистов.

Предысторию Абдумалик расписала 27 декабря 2023 года на странице в Instagram.

"Аккредитация спортивной федерации – это процедура признания правомочий спортивной федерации по развитию вида спорта. УС – Управление спорта. В середине 2022 года УС Алматы лишило аккредитации Союз шахматистов по причине большого количества нарушений и их бездействия, после чего аккредитацию получила Федерация шахмат Алматы. Но бывший юрист УС допустил неточность в процедуре оформления отзыва, за что и зацепился Союз шахматистов и подал в суд на УС. В итоге Союз шахматистов выиграл суд у УС и вернул себе аккредитацию". Жансая Абдумалик

К сожалению, по ее словам, сейчас видно, что с возвращением Союза шахматистов вернулись прежние проблемы: отсутствие официальных и подписанных регламентов, комфортных игровых залов, шахматного календаря, правил отбора и т.д.

"За год работы на посту президента аккредитованной федерации с уверенностью могу сказать, что мы с командой вывели шахматы Алматы на новый уровень. Провели свыше 15 спортивных мероприятий, выстроили четкую и прозрачную систему отбора юных шахматистов в сборную города, на учебно-тренировочные сборы и международные турниры. Старались создавать лучшие условия, чтобы каждый ребенок/родитель понимал, что быть шахматистом – это престижно". Жансая Абдумалик

В заключении она высказалась о своих надеждах.

"Мне, как человеку, который приложил большие усилия для привлечения партнеров-спонсоров, проведения турниров/сборов и выстраивания системы, очень грустно смотреть на то, что происходит сейчас в Алматы. Очень надеюсь, что Союз шахматистов, видя наши старания и курс, предложенный нами за этот год, удержит все-таки планку и продолжит движение в верном направлении". Жансая Абдумалик

Материал по теме Жансая Абдумалик задумалась о качествах идеальной невестки

В марте 2023 года стало известно о конфликте лучших шахматисток Казахстана. Тогда Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева устроили "разборки" в социальных сетях. В сентябре этого же года они помирились.