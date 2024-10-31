Определены соперники казахстанских команд в "Элите" Лиги чемпионов по футзалу

31 октября состоялась жеребьевка Элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, по итогам которого образованы четыре подгруппы, куда попали два топовых клуба нашей страны – "Кайрат" и "Семей", сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба УЕФА, всего в жеребьевке Элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу приняло участие 16 участников, которые составили четыре группы:

Группа A: "Картахена Коста Калида" (Испания, хозяева этапа), "Юнайтед Галац" (Румыния), "Катания C/5" (Италия) и RIGA FC (Латвия).

Группа B: "Кайрат" (Казахстан) , МНК Олмиссум (Хорватия), "Этуаль Лаваллуаз" (Франция) и МНК-Динамо (Хорватия, хозяева этапа).

Группа C: "Спортинг-Брага" (Португалия), "Спортинг" (Португалия, хозяева этапа), "Спортинг-Андерлехт" (Бельгия) и СК Пльзень (Чехия).

Группа D: AE Illes Balears Palma (Испания, хозяева этапа), Record Bielsko-Biała (Польша), "Семей" (Казахстан) и "Лученец" (Словакия).

Элитный раунд будет проведен в виде мини-турнира с 26 ноября по 1 декабря. Чемпионы каждой подгрупп получат путевки в "Финал четырех", который состоится 1/2 и 3/4 мая 2025 года.