"Семей" впервые пробился в Элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

25 октября в Алматы состоялся предпоследний матч основного раунда Лиги Чемпионов по футзалу, где чемпион Казахстана "Семей", разгромив венгерский "Халадаш" (6:1), впервые в своей истории завоевал путевку в Элитный раунд данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский коллектив уже с первых минут поединка прибрал к рукам бразды правления, уверенно поведя в счете, заколотив в ворота венгров три безответных мяча.

Авторами голов стали Феррао, Дедезиньо и Чингиз Есенаманов.

Георге Шипос вскоре отыграл один мяч за "Халадаш".

На этом радость венгерской дружины закончилось, после перерыва восточноказахстанская команда забила еще три гола.

Победный крупный счет гарантировали Кайо Торрес, Родригиньо и Феррао – 6:1.

Тем самым, "Семей" гарантировал себе участие в Элитном раунде Лиги Чемпионов УЕФА из 4-ой подгруппы с третьего места.

А первые две путевки в группу сильнейших 23 октября уже обеспечили себе португальский "Спортинг" и "Кайрат" (Алматы), которые в данный момент разыгрывают первое место в данном квартете.

Вице-чемпион республики 22 октября на старте основного раунда Лиги чемпионов феерично одолел венгерский "Халадаш" (4:0).

