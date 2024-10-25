Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Семей" впервые пробился в Элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

Футзал ЛЧ Элита, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 19:14 Фото: Instagram/fcsemey
25 октября в Алматы состоялся предпоследний матч основного раунда Лиги Чемпионов по футзалу, где чемпион Казахстана "Семей", разгромив венгерский "Халадаш" (6:1), впервые в своей истории завоевал путевку в Элитный раунд данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский коллектив уже с первых минут поединка прибрал к рукам бразды правления, уверенно поведя в счете, заколотив в ворота венгров три безответных мяча.

Авторами голов стали Феррао, Дедезиньо и Чингиз Есенаманов.

Георге Шипос вскоре отыграл один мяч за "Халадаш".

На этом радость венгерской дружины закончилось, после перерыва восточноказахстанская команда забила еще три гола. 

Победный крупный счет гарантировали Кайо Торрес, Родригиньо и Феррао – 6:1.

Тем самым, "Семей" гарантировал себе участие в Элитном раунде Лиги Чемпионов УЕФА из 4-ой подгруппы с третьего места.

А первые две путевки в группу сильнейших 23 октября уже обеспечили себе португальский "Спортинг" и "Кайрат" (Алматы), которые в данный момент разыгрывают первое место в данном квартете.

Вице-чемпион республики 22 октября на старте основного раунда Лиги чемпионов феерично одолел венгерский "Халадаш" (4:0). 

Читайте также

Футбол ЛК Лидер
Лига конференций-2024/25: лидирует "Челси", "Астана" на 21-й позиции
Футбол
"Нью-Сейнтс" – "Астана": итоги матча
Футбол Матч Астаны
Готова ли "Астана" ко второй победе в Лиге конференций УЕФА
Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов УЕФА 2024 год Футзал
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины
Акимат Алматы опубликовал важное объявление для водителей
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: