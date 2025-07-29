Казахстан впервые примет этап Кубка мира по плаванию
В рамках конгресса World Aquatics были объявлены места проведения этапов Кубка мира по плаванию Silk Road-2026. Первый этап состоится в Баку (Азербайджан), затем – в Ташкенте (Узбекистан). Заключительный третий ЭКМ будет принимать Астана.
Казахстан впервые в истории выбран в качестве страны проведения такого масштабного международного турнира. Даты проведения всех этапов Кубка мира будут известны позже.
Проведение столь масштабного международного события стало возможным благодаря активной и целенаправленной работе нового руководства Федерации водных видов спорта, которое ведет системное укрепление международных партнерств, развитие инфраструктуры и продвижение Казахстана на мировой арене водных видов спорта.
Генеральным партнером Федерации водных видов спорта Республики Казахстан является АО "Самрук-Қазына", партнером – Фонд поддержки спорта "Sport Qory". Также активную поддержку Федерации оказывают Министерство туризма и спорта РК и Национальный олимпийский комитет Казахстана.
Фото: Qazaqstan Aquatics