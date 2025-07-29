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Спорт

Казахстан впервые примет этап Кубка мира по плаванию

Кубок мира по плаванию, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 15:49 Фото: Qazaqstan Aquatics
Финальный этап Кубка мира по плаванию Silk Road-2026 пройдет в Астане. Об этом стало известно на конгрессе World Aquatics, который прошел в Сингапуре.

В рамках конгресса World Aquatics были объявлены места проведения этапов Кубка мира по плаванию Silk Road-2026. Первый этап состоится в Баку (Азербайджан), затем – в Ташкенте (Узбекистан). Заключительный третий ЭКМ будет принимать Астана.

Казахстан впервые в истории выбран в качестве страны проведения такого масштабного международного турнира. Даты проведения всех этапов Кубка мира будут известны позже.

Проведение столь масштабного международного события стало возможным благодаря активной и целенаправленной работе нового руководства Федерации водных видов спорта, которое ведет системное укрепление международных партнерств, развитие инфраструктуры и продвижение Казахстана на мировой арене водных видов спорта.

Генеральным партнером Федерации водных видов спорта Республики Казахстан является АО "Самрук-Қазына", партнером – Фонд поддержки спорта "Sport Qory". Также активную поддержку Федерации оказывают Министерство туризма и спорта РК и Национальный олимпийский комитет Казахстана.

Фото: Qazaqstan Aquatics

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Айсулу Омарова
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