Казахстан впервые примет этап Кубка мира по плаванию

Финальный этап Кубка мира по плаванию Silk Road-2026 пройдет в Астане. Об этом стало известно на конгрессе World Aquatics, который прошел в Сингапуре.

В рамках конгресса World Aquatics были объявлены места проведения этапов Кубка мира по плаванию Silk Road-2026. Первый этап состоится в Баку (Азербайджан), затем – в Ташкенте (Узбекистан). Заключительный третий ЭКМ будет принимать Астана.

Казахстан впервые в истории выбран в качестве страны проведения такого масштабного международного турнира. Даты проведения всех этапов Кубка мира будут известны позже.

Проведение столь масштабного международного события стало возможным благодаря активной и целенаправленной работе нового руководства Федерации водных видов спорта, которое ведет системное укрепление международных партнерств, развитие инфраструктуры и продвижение Казахстана на мировой арене водных видов спорта.

Генеральным партнером Федерации водных видов спорта Республики Казахстан является АО "Самрук-Қазына", партнером – Фонд поддержки спорта "Sport Qory". Также активную поддержку Федерации оказывают Министерство туризма и спорта РК и Национальный олимпийский комитет Казахстана.