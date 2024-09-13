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Казахстанские журналисты завоевали пять медалей на ЧМ-2024 по теннису

Казахстанские журналисты завоевали пять медалей на ЧМ-2024 по теннису Фото: Zakon.kz
В городе Херцог-Нови (Черногория) завершилось 46-ое мировое первенство среди сотрудников СМИ, где представители Казахстана заработали пять призовых мест: 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые награды, сообщает Zakon.kz.

Международный теннисный турнир с участием более 60 журналистов из 14-ти стран мира проходил в течение пяти дней.

Честь сборной Казахстана защищали пять представителей отечественных СМИ: Куандык Шынасилов (Zakon.kz), Талгат Калиакпаров (КТК), Саби Байбусинов (Хабар), Данил Москаленко (Медиахолдинг "Atamekеn Business") и Галина Выборнова (Комсомольская правда – Казахстан).

Казахстанские журналисты завоевали пять медалей на ЧМ-2024 по теннису, ##imageAlt##

Фото: Саби Байбусинов

Соревнования проходили на грунтовых площадках в разных возрастных категориях. Участники, проигравшие стартовый раунд ЧМ-2024, могли бороться за медали в утешительных состязаниях (Фьючерс).

Журналисты, прошедшие без потерь предварительные этапы, сражались за звание чемпионов мира (Мастерс).

Главным открытием прошедших состязаний стал казахстанец Саби Байбусинов, у которого "золото" в миксте, "серебро" в одиночном разряде и "бронза" в паре.

Казахстанские журналисты завоевали пять медалей на ЧМ-2024 по теннису, ##imageAlt##

Фото: Саби Байбусинов

Бронзовой награды данного турнира в "Мастерсе" удостоился Куандык Шынасилов.

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Казахстанские журналисты завоевали пять медалей на ЧМ-2024 по теннису, ##imageAlt##

Куандык Шынасилов, фото: Саби Байбусинов

А Галина Выборнова заняла первое место среди женщин (Фьючерс).

Помимо этого специальные призы от организаторов получили Талгат Калиакпаров ("За волю к победе") и Данил Москаленко ("Красивая игра").

Тем самым, казахстанская сборная везет на Родину пять наград: 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые.

Казахстанские журналисты завоевали пять медалей на ЧМ-2024 по теннису, ##imageAlt##

Фото: Zakon.kz

Для сравнения, на прошлом мировом первенстве в Вели-Лорин (Хорватия), в копилке наших журналистов было три медали.

Помимо своей игры казахстанская делегация удивила коллег подарками, специально привезенными для участников нынешних соревнований.

Казахстанские журналисты завоевали пять медалей на ЧМ-2024 по теннису, ##imageAlt##

Фото: Саби Байбусинов

На специальном брифинге с участием капитанов разных сборных было принято решение рассмотреть проведение в ближайшие 2-3 года чемпионата мира в Алматы.

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