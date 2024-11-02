Казахстанский боксер Торехан Сабырхан стал золотым призером ЧМ в США

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан стал победителем молодежного чемпионата мира в Будве (Черногория), сообщает Zakon.kz.

Он одержал победу в финале весовой категории до 67 кг.

Его соперником был Давид Мануэль Эспиноса Сантойя из Кубы.

Таким образом, Сабырхан принес Казахстану первое "золото" молодежного ЧМ. Всего в финал вышли семь наших боксеров.

Ранее сообщалось, что казахстанец взял "серебро" чемпионата мира по боксу U19 в США.



