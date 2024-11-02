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Казахстанский боксер Торехан Сабырхан стал золотым призером ЧМ в США

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 00:10 Фото: olympic.kz
Казахстанский боксер Торехан Сабырхан стал победителем молодежного чемпионата мира в Будве (Черногория), сообщает Zakon.kz.

Он одержал победу в финале весовой категории до 67 кг.

Его соперником был Давид Мануэль Эспиноса Сантойя из Кубы. 

Таким образом, Сабырхан принес Казахстану первое "золото" молодежного ЧМ. Всего в финал вышли семь наших боксеров. 

Ранее сообщалось, что казахстанец взял "серебро" чемпионата мира по боксу U19 в США.


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бокс
Казахстанец взял "серебро" ЧМ по боксу U19 в США
Елена Беляева
Казахстан США 2024 год Бокс
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