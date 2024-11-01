Португалец Аморим через три недели возглавит "Манчестер Юнайтед"
По сведениям The Telegraph, 39-летний наставник возглавит "красных дьяволов" уже в ближайшее время, а "Спортингу" выплатят компенсацию в размере 10 млн евро.
Рубен Аморим поставил условие, что он должен помочь португальскому коллективу еще в трех матчах и только потом сможет приехать в туманный Альбион.
Тренер планирует приступить к своей новой работе в гостевой встрече против "Ипсвича" в рамках 12-го тура АПЛ, который пройдет 24 ноября.
Предполагается, что португалец подпишет контракт на 2,5 года с дальнейшим продлением еще на сезон.
Пока до прихода Аморима "МЮ" будет тренировать голландец Руд ван Нистелрой, который уже одержал одну победу.
28 октября с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" был уволен Эрик тен Хан.