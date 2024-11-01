Португалец Аморим через три недели возглавит "Манчестер Юнайтед"

Знаменитый британский футбольный клуб "МЮ" получил предварительное согласие от португальского специалиста команды "Спортинг" Рубена Аморим о его переходе на работу в Англию. Тренер встанет у руля "манкунианцев" 24 ноября, когда те сыграют с "Ипсвичем" в рамках АПЛ, сообщает Zakon.kz.

По сведениям The Telegraph, 39-летний наставник возглавит "красных дьяволов" уже в ближайшее время, а "Спортингу" выплатят компенсацию в размере 10 млн евро.

Рубен Аморим поставил условие, что он должен помочь португальскому коллективу еще в трех матчах и только потом сможет приехать в туманный Альбион.

Тренер планирует приступить к своей новой работе в гостевой встрече против "Ипсвича" в рамках 12-го тура АПЛ, который пройдет 24 ноября.

Предполагается, что португалец подпишет контракт на 2,5 года с дальнейшим продлением еще на сезон.



Пока до прихода Аморима "МЮ" будет тренировать голландец Руд ван Нистелрой, который уже одержал одну победу.

28 октября с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" был уволен Эрик тен Хан.