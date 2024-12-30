#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
521.81
543.67
5.05
Спорт

Наставник "Ман Сити" высказался о потере шансов на защиту титула в АПЛ

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 14:37 Фото: Instagram/mancity
Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что его подопечные, скорее всего, уже распрощались с надеждами на защиту титула в английской Премьер-лиге, сообщает Zakon.kz.

В заключительном 19-м туре английского первенства "горожане" сумели обыграть в гостях "Лестер" со счетом 2:0. 

После этой виктории команда Гвардиолы немного поправила свое турнирное положение, поднявшись с седьмого места на пятое, с активом в 31 очко.

"Очень далеки от победы в Премьер-лиге, признаемся, у нас уже нет шансов, но у нас есть другие цели. Это Кубок Англии, а также попадание в топ-4 английского чемпионата". Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола

По данным экспертов, "Манчестер Сити" провел самый худший первый круг в АПЛ во главе с Хосепом Гвардиолой, потерпев шесть поражений.

"Наше настроение улучшилось, во втором тайме было тяжело, соперники играли намного лучше. Нам не хватает сил, чтобы поддерживать уровень все 90 минут. Надеюсь, Новый год поможет нам прийти в норму. Чтобы добиваться результатов, нужно что-то делать. Было много хорошего, учитывая нашу ситуацию. Не испытываем удовольствия, только облегчение. Мы делали невероятные вещи в течение многих лет. Этот результат не самый лучший".Хосеп Гвардиола

К этому часу "небесно-голубые" отстают от лидера "Ливерпуля", который досрочно стал победителем первой половины сезона, на 14 очков. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Самому знаменитому баскетболисту планеты исполнилось 40 лет
Спорт
15:49, Сегодня
Самому знаменитому баскетболисту планеты исполнилось 40 лет
Мохаммед Салах сотворил историю и стал рекордсменом "Ливерпуля"
Спорт
13:35, Сегодня
Мохаммед Салах сотворил историю и стал рекордсменом "Ливерпуля"
FIDE вернула лучшего шахматиста планеты на ЧМ-2024 по блицу
Спорт
12:12, Сегодня
FIDE вернула лучшего шахматиста планеты на ЧМ-2024 по блицу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: