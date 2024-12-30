Наставник "Ман Сити" высказался о потере шансов на защиту титула в АПЛ

Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что его подопечные, скорее всего, уже распрощались с надеждами на защиту титула в английской Премьер-лиге, сообщает Zakon.kz.

В заключительном 19-м туре английского первенства "горожане" сумели обыграть в гостях "Лестер" со счетом 2:0.

После этой виктории команда Гвардиолы немного поправила свое турнирное положение, поднявшись с седьмого места на пятое, с активом в 31 очко.

"Очень далеки от победы в Премьер-лиге, признаемся, у нас уже нет шансов, но у нас есть другие цели. Это Кубок Англии, а также попадание в топ-4 английского чемпионата". Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола

По данным экспертов, "Манчестер Сити" провел самый худший первый круг в АПЛ во главе с Хосепом Гвардиолой, потерпев шесть поражений.

"Наше настроение улучшилось, во втором тайме было тяжело, соперники играли намного лучше. Нам не хватает сил, чтобы поддерживать уровень все 90 минут. Надеюсь, Новый год поможет нам прийти в норму. Чтобы добиваться результатов, нужно что-то делать. Было много хорошего, учитывая нашу ситуацию. Не испытываем удовольствия, только облегчение. Мы делали невероятные вещи в течение многих лет. Этот результат не самый лучший". Хосеп Гвардиола

К этому часу "небесно-голубые" отстают от лидера "Ливерпуля", который досрочно стал победителем первой половины сезона, на 14 очков.